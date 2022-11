Sergio Agüero aumentó su participación en redes en la previa del Mundial y ya en Qatar, el ‘Kun’ dio sus candidatos para pasar de Grupo y jugar los octavos de final.

"Argentina tiene que pasar", dijo Sergio y aseguró que será junto a México en el Grupo C. "No voy a decir si primero o segundo", dijo Agüero y nombró las 16 selecciones que para él disputarán los octavos de final de la Copa del Mundo. Estos son, no se la jugó mucho eh…



Grupo A: Ecuador y Holanda

Grupo B: Inglaterra y Estados Unidos

Grupo C: Argentina y México

Grupo D: Dinamarca y Francia

Grupo E: España y Alemania

Grupo F: Bélgica y Croacia

Grupo G: Brasil y Suiza

Grupo H: Portugal y Uruguay