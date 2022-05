Emiliano Martínez habló en la previa a la Finalissima ante Italia de este miércoles. "Soy un enfermo en crecer. Soy detallista. Cuando termino el arco en cero, al otro día me fijo qué hice mal", contó el arquero de la Selección en declaraciones a IP.

El arco del triunfo

"Es muy ingrato el arco de la Selección. Hubo muchos cambios, como lo que pasó con Willy en el Mundial. Yo tomo las buenas y las malas. Sabía lo que generaba el arco de la Selección. Pero me estuve preparando diez años para esto. Jugué en Juveniles, en Europa toda la vida, nací en la Argentina. Sabía que la Selección no me iba a pesar, desde el primer día. Por eso cuando empecé era como si hubiera jugado desde siempre. Trabaje para esto", consideró Martínez.

'Dibu' Reveló que dechico jugaba de delantero: "Jugaba de 9, mucho futsal desde chico. Por eso me siento cómodo jugando con los pies. Me gustaba tirarme".

Y contó cómo se hizo arquero: "Mi hermano, tres años más grande que yo, era delantero y me decía: 'Nene, andá al arco'. Con tal de ganarle, con lo competitivo que soy, me apasioné. Me gustó porque me tiraba. Le jugaba de arco a arco y le ganaba. Siempre pateaba fuerte. Me empecé a ilusionar, a amar la pasión, y creo que es lo que me lleva adelante hoy en día: amo lo que hago".