Otra vez incidentes en Paraguay tras el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño. Este domingo, por la fecha 17 del Torneo Clausura de Paraguay, luego del empate en un gol en la Nueva Olla, se vivió un tenso momento en vivo.

Fue así: el arquero uruguayo de Olimpia, Gastón Olveira, que fue la gran figura del partido al atajarle dos veces un penal a Jonathan Torres, sufrió la agresión de un asistente de Cerro y reaccionó.

"Qué hacés la concha de tu madre. Muerto, qué hacés muerto", dijo de repente el golero en plena nota post partido. ¿Qué sucedió? Le tiraron una botella.

Resumen de otro partidazo

Con el empate, Cerro se mantiene arriba en la tabla a tres puntos del líder Guaraní. Y Olimpia continúa en la octava posición.

En agosto pasado, Cerro venció a Olimpia 3 a 2 con una remontada épica. Y todo terminó en batalla campal en las tribunas.