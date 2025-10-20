El 'andá pa' allá bobo' llegó a Paraguay: le tiraron una botella al arquero de Olimpia en medio de una nota
Cerro Porteño y Olimpia empataron 1 a 1 en un clásico caliente en Paraguay. El arquero uruguayo de Olimpia, que atajó dos penales, reaccionó como Messi cuando un integrante del cuerpo técnico de Cerro le lanzó una botella en plena nota post partido.
Otra vez incidentes en Paraguay tras el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño. Este domingo, por la fecha 17 del Torneo Clausura de Paraguay, luego del empate en un gol en la Nueva Olla, se vivió un tenso momento en vivo.
Fue así: el arquero uruguayo de Olimpia, Gastón Olveira, que fue la gran figura del partido al atajarle dos veces un penal a Jonathan Torres, sufrió la agresión de un asistente de Cerro y reaccionó.
"Qué hacés la concha de tu madre. Muerto, qué hacés muerto", dijo de repente el golero en plena nota post partido. ¿Qué sucedió? Le tiraron una botella.
Resumen de otro partidazo
Con el empate, Cerro se mantiene arriba en la tabla a tres puntos del líder Guaraní. Y Olimpia continúa en la octava posición.
En agosto pasado, Cerro venció a Olimpia 3 a 2 con una remontada épica. Y todo terminó en batalla campal en las tribunas.