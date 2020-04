Matías Almeyda sorprendió a todos hace algunos días cuando decidió hacer honor a su apodo y se peló completamente.

Lo que no se sabía hasta el momento era el porqué de semejante cambio de look. ¿Fue el efecto cuarentena? El 'Pelado' (más que nunca) dio una insólita explicación.

"Ya había cortado la mitad del jardín y no sabía qué más cortar. Decidí cortarme un poquito y cuando apoyé la máquina me hice una marquita y ya ahí arranqué y me lo corté", contó.