Paulo Dybala encendió las alarmas en la Selección nacional tras lesionarse. Sucedió este domingo, luego de convertir de penal en la victoria de la Roma 2 a 1 sobre Lecce por la fecha 9 del Calcio. El cordobés mostró signos de dolor apenas la pelota entró al arco y festejó casi nada su gol. Iban 3 minutos del segundo tiempo, y debió dejar la cancha.

Al finalizar el partido, José Mourinho, DT portugués de la Roma le preguntaron sobre la situación de la Joya. ““Está mal, por no decir muy mal. Todavía no he hablado con el equipo médico pero según mi experiencia y por lo que dijo, es poco probable que pueda volver antes de 2023″, dijo el portugués. Según Mou podría tratarse de una lesión “más próxima a muy grave que a grave a secas”.

El argentino venía con un gran presente en su nuevo equipo, donde convirtió cinco goles; Dybala marcha segundo en la tabla de goleadores de la Serie A, con un tanto menos que el Marko Arnautovic, delantero austríaco del Bologna.

¿Se pierde el Mundial?

Paulo formó parte de la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de septiembre con triunfo ante Honduras y Jamaica, pero llegó con cargas musculares y no pudo jugar ni un minuto en ninguno de los dos partidos.

A menos de un mes y medio para el comienzo del Mundial, el cuerpo técnico que encabeza Scaloni estará muy atento al próximo parte tras los estudios que le realizaron en Italia a Paulo. Será esperar el grado de la lesión y cuánto le demandará la recuperación.

Y cruzar los dedos…