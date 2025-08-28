A principios de mes, la sede de Independiente amaneció con pasacalles contra la gestión de Cristian Ritondo en el club.

Casi un mes después y luego de los hechos de violencia en el estadio Libertadores de América que suspendieron el partido ante U de Chile por la Copa Sudamericana, este miércoles aparecieron afiches contra Andrés Ducatenzeiler.

"Estafadores y traidores, siempre en contra de Independiente", dicen los carteles con su cara y la de Luciano Nakis, dirigente opositor.

El expresidente del Rojo había dicho que los incidentes marcaban “el fin de Independiente”, y pidió la renuncia de toda la CD que encabeza Néstor Grindetti.

Hoy Duka hizo su descargo, fuerte, claro, apuntando y responsabilizando a Ritondo por su "integridad física”.

“A mi me molesta la cobardía del anónimo y ponés que soy estafador…”, dijo el expresidente del Rojo.

Clima enrarecido Avellaneda. ¿Quién son los traidores y estafadores?