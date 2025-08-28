Duka acusó a Ritondo y teme por su vida tras los carteles en su contra que aparecieron en Independiente
"Estafadores y traidores, siempre en contra de Independiente", rezan los carteles con la foto de Andrés Ducatenzeiler que tapizaron las paredes de Avellaneda. Y Duka le apuntó fuertísimo a Ritondo.
A principios de mes, la sede de Independiente amaneció con pasacalles contra la gestión de Cristian Ritondo en el club.
Casi un mes después y luego de los hechos de violencia en el estadio Libertadores de América que suspendieron el partido ante U de Chile por la Copa Sudamericana, este miércoles aparecieron afiches contra Andrés Ducatenzeiler.
"Estafadores y traidores, siempre en contra de Independiente", dicen los carteles con su cara y la de Luciano Nakis, dirigente opositor.
El expresidente del Rojo había dicho que los incidentes marcaban “el fin de Independiente”, y pidió la renuncia de toda la CD que encabeza Néstor Grindetti.
Hoy Duka hizo su descargo, fuerte, claro, apuntando y responsabilizando a Ritondo por su "integridad física”.
Más de Duka
“A mi me molesta la cobardía del anónimo y ponés que soy estafador…”, dijo el expresidente del Rojo.
Clima enrarecido Avellaneda. ¿Quién son los traidores y estafadores?