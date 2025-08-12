Andrés Ducatenzeiler, más conocido como Duka, se hizo un lugar en la consideración general con su participación en el programa más exitoso del streaming, ‘El loco y el cuerdo’, junto a Flavio Azzaro.

Invitado al Cónclave de Carnaval para charlar con Rial, Canosa y Doman, hizo de las suyas disparando con munición gruesa para todos lados.

Pero con Fabián Doman tenía viejos rencores por la fallida participación del conductor televisivo en la presidencia de Independiente, lugar en el que Duka estuvo años atrás.

Fiel a su estilo empezó a mezclar nombres y acusaciones, mencionando a Hugo Moyano, a los servicios de la SIDE, a la CIA, y al Rojo, hasta que Doman se hartó, se levantó de la silla, y se retiró del programa.