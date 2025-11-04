Duka responsabilizó a Jorge Brito de la crisis futbolística de River. Y otra vez, como había hecho en septiembre pasado cuando el Millonario perdió con Riestra en el Monumental, le dedicó una canción.

Sí, Ducatenzeiler cantó en su stream con la melodía de Y si acaso no brillara el sol, del Flaco Luis Alberto Spinetta. "Como Brito te cagó…", desafinó el expresidente de Independiente devenido en influencer.