En una nueva fecha de la Primera Nacional, Los Andes se quedó con un triunfo muy valioso al vencer como local a Quilmes por 1 a 0. Más allá del encuentro disputado en Lomas de Zamora, los hechos posteriores cobraron relevancia por la gravedad del caso.

El micro que trasladaba al plantel de Quilmes de regreso fue agredido en la noche del sábado al arribar al Estadio Centenario, por un grupo de barras que esperó a los jugadores, los cercó y los agredió.

De forma violeta, y provocando un momento de extremo dramatismo, los hinchas justificaban su accionar violento por el mal momento deportivo.

Entre insultos y golpes, los encapuchados se pegaron a los vidrios del micro para lanzar las amenazas.