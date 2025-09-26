Ningún biri biri
Dos periodistas peruanos, a las piñas en pleno stream tras la eliminación de Alianza Lima ante la U de Chile
El equipo de Pipo Gorosito perdió en Chile 2 a 1 ante la U y fue eliminado de la Copa Sudamericana en los cuartos de final. La derrota cayó mal en Perú y estos dos periodistas se agarraron a puñetazos limpios en pleno stream tras el partido.
Alianza Lima cayó 2 a 1 ante Universidad de Chile de visitante y así el equipo de Pipo Gorosito se quedó afuera de la Copa Sudamericana en los cuartos de final.
La derrota pegó mal en Perú, sobre todo en este stream donde dos periodistas terminaron a las piñas tras una fuerte discusión.
Resumen y goles del partido
En semifinales, la U chocará ante Lanús, que viene de eliminar con autoridad a Fluminense en Brasil.