Alianza Lima cayó 2 a 1 ante Universidad de Chile de visitante y así el equipo de Pipo Gorosito se quedó afuera de la Copa Sudamericana en los cuartos de final.

La derrota pegó mal en Perú, sobre todo en este stream donde dos periodistas terminaron a las piñas tras una fuerte discusión.

Resumen y goles del partido

En semifinales, la U chocará ante Lanús, que viene de eliminar con autoridad a Fluminense en Brasil.