Fin de una era para Gianluigi Donnarumma y su ciclo en el París Saint-Germain tras cuatro temporadas. El arquero italiano se despidió del club francés con una carta en la que apuntó directamente contra el DT Luis Enrique.

“Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”, escribió en sus redes Donna.

“Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré”, continuó el golero tano.

Y cerró: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa”.

Sobre la salida del arquero, Luis Enrique habló en la previa del duelo contra Tottenham Hotspur -donde convirtió Cuti Romero- en la final de la Supercopa de Europa que PSG ganó de manera agónica por penales.

“Su ausencia responde a una decisión mía, soy 100% responsable de la misma. Quiero un estilo diferente de portero y por eso tomé esta decisión”, explicó el entrenador español.

El futuro de Donnarumma

Con contrato con PSG hasta junio de 2026, Gianluigi no firmó su renovación y negocia con dos poderosos de la Premier League, Manchester United y Manchester City.