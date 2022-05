Fabián Doman aprovechó la renuncia de Marcelo Tinelli a su cargo en San Lorenzo para criticar a Hugo Moyano. El periodista comparó las situaciones que atraviesan ambos clubes.

"Hace una semana dije que Hugo Moyano tenía tres caminos: convocar a elecciones libres, llamar a la unidad o renunciar. El oficialismo eligió no hacer nada. Marcelo Tinelli con mandato no vencido ni prorrogado como Moyano, en cambio por el bien de su club decidió renunciar", escribió en su cuenta de Twitter el ex conductor de Intratables.