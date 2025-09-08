Desde el mundo del tenis, Novak Djokovic volvió a escribir una página histórica en el US Open 2025. El deportista serbio alcanzó su semifinal número 53, lo que lo convierte en el jugador —sin distinción de género— con mayor cantidad de presencias en esta etapa del torneo, tras vencer a Taylor Fritz.

Con este logro, Nole superó la marca que hasta ahora ostentaba Chris Evert, quien acumulaba 52 semifinales.

Qué tenistas llegaron a más semifinales de Grand Slams con Djokovic a la cabeza

El ex número uno del ranking mundial logró ingresar, por 53ª vez, entre los cuatro mejores de un torneo de Grand Slam. Con este registro, se convirtió en el tenista con más semifinales disputadas en toda la historia de la Era Abierta, contemplando tanto a mujeres como a varones.

La marca anterior pertenecía a la estadounidense Chris Evert, quien había alcanzado 52 semifinales entre 1971 y 1989, período en el que conquistó 18 títulos de los denominados “mayores”.

En el listado histórico, después de Djokovic y Evert aparecen Roger Federer (46 semifinales entre 2003 y 2020), Martina Navratilova (44 entre 1975 y 1994) y Serena Williams (40 entre 1999 y 2021).

En cuanto al desglose de las semifinales de Nole, su recorrido refleja 12 en el Australian Open, 13 en Roland Garros y 14 tanto en Wimbledon como en el US Open.