Luego de las disparatadas declaraciones de Marat Safin, otro tenista generó revuelo en las redes al revelarse como antivacunas, en el marco de la crisis sanitaria mundial por el avance del coronavirus.

“No estoy a favor de las vacunas y no me gustaría que nadie me obligue. Si es la norma para viajar, ¿qué pasará? Debería decidir si me someto a la directriz o no. Por ahora tengo esta opinión y no sé si cambiará”, sostuvo Novak Djokovic a través de un Facebook Live.

La posición de ‘Nole’, que podría poner en riesgo su vuelta al circuito, desató todo tipo de reacciones:

“Me acabo de enterar que el señor Novak Djokovic es antivacunas. Pocas veces me sentí tan decepcionado como en el día de hoy. No sé cómo seguir.”— Fede ✌🏼 on Twitter Link Fede ✌🏼 on Twitter

“En Boca hicimos escuela en 2013 cuando chiflamos al pelotudo anti vacunas de Djokovic”— Joan on Twitter Link Joan on Twitter

“No Djokovic no!”— Lauti on Twitter Link Lauti on Twitter

“"Novak Djokovic": Porque dio positivo en pelotudo. https://t.co/KTzDSIY2v1”— La Niña Bart on Twitter Link La Niña Bart on Twitter

“Djokovic es antivacunas? Una razón más para reafirmar mi adhesión total al Federismo!!! https://t.co/urEI7Lx3Lw”— Carlos Melo on Twitter Link Carlos Melo on Twitter

“Djokovic es antivacunas soy este”— ❄️ Uziel ❄️ on Twitter Link ❄️ Uziel ❄️ on Twitter

“@porquetendencia dame el tipo más tonto que tengas no, no tan tonto”— Lukita on Twitter Link Lukita on Twitter

