Diego "presenta un cuadro de abstinencia", anunció esta tarde su médico personal, Leopoldo Luque, al tiempo que aseguró que esto hará que se quede "unos cuantos días más internado".



El nuevo parte médico revela que se alteró el curso del proceso posoperatorio -de un hematoma subdural-, que hasta el mediodía del jueves era "muy bueno", al punto de que Maradona había mostrado que tenía "muchas ganas de irse".



En el segundo parte del día, ofrecido al atardecer en la puerta de acceso a la Clínica Olivos, el neurocirujano Luque hizo hincapié en el "cuadro de abstinencia" y aclaró que la prolongación de la internación "fue acordada entre todos", incluido Maradona.



"Se va a quedar unos cuantos días más", sostuvo Luque, ya de espaldas al enjambre de periodistas que lo asediaba en la puerta de la clínica, mientras volvía sobre sus pasos y reingresaba a la misma.



Un cuarto de hora antes había hablado el histórico médico personal de Maradona, Alfredo Cahe, quien pasó a saludar a Diego y a la salida indicó que lo había visto "bien", aunque prefirió que otras especificaciones sobre el caso corrieran por cuenta de Luque.



Y tal como había sucedido 72 horas atrás en la clínica Ipensa, de La Plata, el panorama general se volvió a modificar de la mañana a la noche, ya que el pasado lunes, en el primer parte se había informado que había concurrido a ese lugar para un chequeo y hasta podía llegar a dirigir a Gimnasia y Esgrima el próximo domingo, y al día siguiente se notificó un traslado inmediato a Olivos para ser operado un par de horas más tarde (alrededor de las 21.30) del hematoma subdural.



La sorpresa tuvo que ver en este caso con el hecho de que el día anterior no funcionaba el tomógrafo de Ipensa, por lo que no se le había podido practicar el estudio pertinente, algo que si se logro llevar a cabo el martes.



Por la mañana, la situación descripta por Luque era muy distinta que la de la tarde.



"La evolución sigue siendo muy buena. Como novedad del día, le hicimos la tomografía de control que fue excelente. Estamos muy contentos y él está con muchas ganas de irse. La idea es controlarlo un día más. Él ya se siente en condiciones de alta, pero hablamos con los médicos de terapia intensiva y lo ven en esas mismas condiciones de alta, aunque mi idea es mantenerlo un día más internado", había asegurado Luque en su primera aparición ante la prensa.



"Si estamos muy contentos es por lo que vemos, que Diego puede caminar, habla conmigo y se lo nota mucho más claro. Obviamente es muy temprano, pero la recuperación es excelente para nosotros. Quiere irse, pero lo retuvimos y tratamos de convencerlo por una cuestión de control, pero puede llegar incluso a irse. Esperemos que se quede hasta mañana, no hay que trasladarlo a ningún lado. El postoperatorio es muy bueno y habrá controles en su domicilio", añadió.