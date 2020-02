TyC Sports on Twitter

Cuando quedan algunos días para que Diego Maradona vuelva a pisar la Bombonera en la visita de Gimnasia por la última fecha de la Superliga, continúa la polémica sobre cómo será el recibimiento, y esta vez el ‘Diez’ también le pegó a Mario Pergolini.

En la previa al triunfo del ‘Lobo’ por Copa Argentina, el DT había advertido que no esperaba ningún homenaje por parte del club, y luego del encuentro, fue contundente sobre un acercamiento con Juan Román Riquelme.

“El hincha de Boca muere por un abrazo entre Diego y Román”, le sugirió el periodista de Paso a Paso, ante lo que Maradona disparó: “Decile que se va a quedar vivo”.

El ‘Diez’ no se quedó ahí, y luego cargó contra el flamante vicepresidente ‘xeneize’. "Para ser dirigente hay que tener un poco de estudio; Pergolini no sabe lo que es la pelota, lo agarro con el reglamento y no sé si lo sabe leer", exclamó en rueda de prensa.