"En Nápoles lo quieren más porque le perdonaron todo, acá no", dijo Diego Maradona Jr, de visita en nuestro país.

"Por la primera cosa que vine acá es para darle un beso a mi papá, porque no me pude despedir cuando se fue. Yo estaba internado por COVID-19, así que esa es la primera cosa que vine a hacer", reveló, en nota con ESPN.

Italia fuera de la Copa

El joven habló del fracaso de que la Azurra no juegue el Mundial de Qatar. "No sé si estoy tan de acuerdo en que no se merecía quedar afuera del Mundial. En Italia hace años que no se trabaja sobre un grupo de jugadores jóvenes. Seguimos trabajando con el mismo grupo y cambiando 3 o 4 jugadores, pero la base es la misma", consideró.

Y concluyó: "Muchas veces esta base demostró que no podía competir a un nivel más alto, por eso pasa lo que pasó. En el Mundial 98 jugaba Del Piero o Baggio. En Alemania era Totti o Del Piero, hoy no tenemos ni pensamos en tener un jugador como ellos, aunque el nivel bajó en todo el mundo. Hay jugadores que no nacerán más. Italia era una selección que no podía pelear".