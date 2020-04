"No hablamos mucho del tema, prefiero pensar que los dos somos hinchas de Napoli. A mi papá no le gusta el tema de que soy de River, no le gusta nada, me lo dijo un montón de veces, pero me respeta. Soy hincha por Pablo Aimar. Fue mi otro ídolo futbolístico, jugaba en River y le tomé cariño al equipo. En aquella época acá no se veían tantos partidos del fútbol argentino y pasaban al equipo de Ramón (Díaz), el del 96. Los sentimientos no tienen explicación y estoy feliz de ser de River”, le contó aTyC Sports.

El fanático del Millonario contó como conoció al colombiano Juan Fernando Quintero: "Yo siempre le tiraba mensajes por Instagram. Antes de la final lo admiraba mucho, pero después de Madrid se convirtió en un ídolo. Le escribí y le dije que estaba en Buenos Aires y me tiró la dirección de la casa. Es un fenómeno, me regaló la camiseta y estuvimos hablando un rato largo de fútbol. Es difícil encontrar grandes futbolistas que también son grandes personas, y él es un tipazo. Me dio un placer inmenso conocerlo".

DEPO