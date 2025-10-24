"No se hace lo que hiciste, Rojo", disparó Diego Díaz, exfutbolista y periodista, al hablar de la lesión que le provocó el defensor a Santi Sosa en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Al buscar explicaciones, Díaz aseguró: "Tiene acciones de mala leche" y comete acciones "absolutamente irresponsables".

Pero, agregó, "la mala leche la tiene Racing ahora porque quizás pierda a su mejor jugador".

Y remató que es "parte de la película de su vida".