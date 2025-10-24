Racing pierde a Santi Sosa
Diego Díaz fulminó a Marcos Rojo: ''Lo que hizo es por ser mala leche''
El exfutbolista, devenido panelista de stream y tv, disparó contra el defensor de Racing que fracturó a su compañero por un codazo.
"No se hace lo que hiciste, Rojo", disparó Diego Díaz, exfutbolista y periodista, al hablar de la lesión que le provocó el defensor a Santi Sosa en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.
Al buscar explicaciones, Díaz aseguró: "Tiene acciones de mala leche" y comete acciones "absolutamente irresponsables".
Pero, agregó, "la mala leche la tiene Racing ahora porque quizás pierda a su mejor jugador".
Y remató que es "parte de la película de su vida".