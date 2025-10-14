Bombazo
Diego Díaz fue a bailar y prendió fuego a varios jugadores de Independiente que vio "hasta las cuatro de la mañana"
En medio de la crisis que atraviesa el club de Avellaneda, el conductor reveló que algunos futbolistas estuvieron de madrugada en la Costanera antes del partido con Lanús. "Me guardo cosas porque tengo códigos", lanzó en vivo.
Independiente atraviesa un momento crítico, ya que lleva 13 partidos sin ganar y el último fin de semana cayó 2 a 0 ante Lanús en Avellaneda, entre silbidos y enojo de los hinchas.
Mientras se disputaba el encuentro, el conductor Diego Díaz sorprendió con una denuncia al aire en el stream de Picado TV. "Algunas cosas me las voy a guardar porque tengo códigos", comenzó el ex jugador.
Luego afirmó que vio a "algunos futbolistas de Independiente dando vueltas hasta las cuatro de la mañana" días antes del partido.
Díaz relató que los vio en un local de la Costanera y se sorprendió al reconocerlos luego en cancha. "Pensé que no iban a jugar, que estaban lesionados o suspendidos. Pero ahí estaban", completó el periodista sin dar nombres.