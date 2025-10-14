Independiente atraviesa un momento crítico, ya que lleva 13 partidos sin ganar y el último fin de semana cayó 2 a 0 ante Lanús en Avellaneda, entre silbidos y enojo de los hinchas.

Mientras se disputaba el encuentro, el conductor Diego Díaz sorprendió con una denuncia al aire en el stream de Picado TV. "Algunas cosas me las voy a guardar porque tengo códigos", comenzó el ex jugador.

Luego afirmó que vio a "algunos futbolistas de Independiente dando vueltas hasta las cuatro de la mañana" días antes del partido.

Díaz relató que los vio en un local de la Costanera y se sorprendió al reconocerlos luego en cancha. "Pensé que no iban a jugar, que estaban lesionados o suspendidos. Pero ahí estaban", completó el periodista sin dar nombres.