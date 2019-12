La ilusión duró poco, ya que este martes se confirmó que Diego Maradona dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, y luego de las explicaciones del presidente Gabriel Pellegrino, el propio DT anunció su salida y brindó sus motivos.

“Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones; sinceramente me sorprendió que no lo haga, conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado”, sostuvo el ‘Diez’.

A través de un extenso mensaje en Instagram, Diego le agradeció a los hinchas ‘triperos’ y señaló: “Ojalá que al que le toque conducir al club, pueda continuar con el trabajo que comenzamos, y logre mantener a Gimnasia en donde merece estar”.