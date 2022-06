"Me fui de muy chico, a mí me gustaba usar la del Pato (Fillol) o la otro arquero como un ejemplo. Y hoy en día ver la camiseta de los chicos de San Isidrio, Talleres y Urquiza me hacen recordar muchos años atrás. Es un orgullo para mí", dijo apenas tomó el micrófono Emiliano Martínez en el parquet del Estadio Polideportivo Islas Malvinas.

Allí el Dibu fue declarado Deportista Insigne de Mar del Plata por el Concejo Deliberante y este lunes le hicieron entrega del reconocimiento ante la presencia de muchos nenes que juegan fútbol infantil en los clubes que nombró el arquero.

Cruel en el cartel

"Dibu, soy arquero como vos. Te amo", rezaba el cartel que sostenía uno de los chicos y el Dibu lo invitó a pasar. Ya junto al nene, dijo "soy de barrio, me emociono". Y emocionó a todos.

Como pudo, entre lágrimas, dejó este mensaje: "Solo decirles que si realmente quieren, pueden llegar a donde quieran. Yo vengo de barrio...me emociono. Sigan sus sueños, sigan creciendo que vamos a llevar lejos a Mar del Plata, siempre".

La entrega de distinción antes de tomar el micrófono