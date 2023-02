Que Emiliano Martínez es el mejor arquero del mundo ya lo sabíamos. Ahora que lo reconoció la FIFA con la entrega del premio The Best, el ‘Dibu’ será valorada de otra manera seguramente. Al recibir la estatuilla, el 1 de la Scaloneta agradeció por la condecoración.



Pero conmovió al contar: “Siempre me preguntan quiénes son mis ídolos o a quiénes miraba cuando era chico… Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas y ver a mi papá trabajar. Mis ídolos son ellos”.

Es para llorar perdónenme.