A pesar de que Franco Armani se retiró del seleccionado argentino, el recuerdo de su trabajo sigue intacto en la cabeza de Emiliano Martínez, quien le hizo un reconocimiento cuando hablaba con la prensa a la salida del vestuario.

Cuando la goleada ante Venezuela ya había quedado atrás y solo se escuchaban elogios y palabras de aliento pensando en la próxima Copa del Mundo, el Dibu sorprendió a todos.

El arquero del seleccionado nacional escuchó a un periodista que le quiso entregar un premio por ser el mejor arquero de la historia del país, y el Dibu lo frenó en seco para elogiar a su colega de River, Franco Armani.