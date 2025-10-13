Ángel Di María se cansó de Juan Carlos Pasman y lo cruzó en redes por los comentarios que le dedicó a su mujer, Jorgelina Cardoso.

¿Qué dijo Toti? Le pidió a la mujer "que se baje de la palmera", que "quién era para andar quejándose e insultando a los que le pegan patadas a su marido".

En Infama dieron a conocer los explosivos chatas. Angelito lo trató de cobarde, le pidió que no se meta con su familia y amenazó llevarlo a la Justicia.