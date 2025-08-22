Sucedió en la previa del clásico entre Rosario Central y Newell´s, que se disputará este sábado desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito por la fecha 6 fecha del Torneo Clausura

Un juvenil del Canalla, Kevin Gutierrez, protagonizó un violento accidente este viernes en la autopista Bs As-Rosario cuando se dirigía al entrenamiento del equipo de Holan.

Según data Rosario 3, tras el choque Gutiérrez sufrió “traumatismo de cráneo y golpe en miembro superior". Basta ver en las imágenes cómo quedó su Peugeot 208 color blanco, con severos daños.

El pibe tuvo suerte porque enseguida pasaron por allí, con rumbo hacia el entrenamiento, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, que asistieron rápidamente.

“El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad”, indicó el comunicado del club.

Y precisó: “El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato”.