Después de su retiro: así fue la impactante transformación de Rio Ferdinand

El exjugador de fútbol del Manchester United atravesó una notable transformación física tras su retiro de las canchas. Con la meta de dedicarse al boxeo, consiguió un cambio impactante en poco tiempo.

El antiguo defensor de los ‘Diablos Rojos’ y de la Selección de Inglaterra se despidió oficialmente en 2015, y casi de inmediato comenzó un exigente entrenamiento para convertirse en boxeador profesional. Su preparación le permitió incrementar de manera significativa la masa muscular en un período muy breve.

Cómo fue la impresionante transformación de Rio Ferdinand

Cuando estaba en actividad, Rio Ferdinand pesaba alrededor de 79 kilos. Dos años después, su peso ascendió a 92 kilos. "Ahora estoy en forma de fuerza y potencia, aumentando masa muscular. Empecé a hacer muchos ejercicios de piernas y glúteos, algo que no hacía como futbolista", declaró el exjugador en una entrevista de 2017.

Su transformación física estuvo acompañada de un estilo de vida saludable. En sus redes sociales compartía consejos sobre alimentación y rutinas de entrenamiento. Paralelamente a su incursión en el boxeo, también practicó kickboxing, triatlones y maratones.

Sin embargo, su carrera en el boxeo se vio truncada cuando la Junta Británica de Boxeo le negó la licencia por falta de experiencia competitiva. Aunque Ferdinand continuó entrenándose y manteniendo hábitos saludables, eventualmente perdió ese físico imponente, adoptando una apariencia más natural.

Ferdinand inició su carrera profesional en el West Ham United, debutando en 1996. Luego continuó su trayectoria en Bournemouth, Leeds United, Manchester United y Queens Park Rangers, donde se retiró en 2015.

Su etapa más destacada fue en los ‘Diablos Rojos’, donde conquistó 17 títulos, incluyendo la Champions League 2007/2008 y el Mundial de Clubes 2008. También obtuvo la Copa Intertoto 1999 con West Ham.

En total, disputó 710 partidos, anotó 13 goles y brindó 11 asistencias. Con la Selección de Inglaterra, acumuló 81 encuentros, con 2 goles y 4 pases de gol.