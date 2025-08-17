Sebastián Driussi es primera tendencia en Argentina, luego del verdadero golazo que clavó tras dos meses de inactividad por la dura lesión que sufrió durante el Mundial de Clubes.

El delantero millonario participó de una muy buena jugada colectiva y casi en la primer pelota que tocó desde el borde del área la clavó en el ángulo, para poner el 1 a 0 para River.

Este muy importante gol se da exactamente a dos meses exactos desde que sufrió su lesión en el tobillo en el primer partido del certamen ante el conjunto japonés Urawa Red Diamonds.

Ante la pobre actualidad de Miguel Ángel Borja, este gol representa una esperanza muy importante para los hinchas millonarios de cara a la Copa Libertadores de América.