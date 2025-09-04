Este jueves desde las 20.30 horas, Lionel Messi se despide de la Selección en el partido contra Venezuela de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La conmoción del país futbolero es total y hasta Lionel Scaloni se emocionó en la última conferencia de prensa. “Será un partido emotivo, especial y lindo por lo que declaró Leo”, reconoció el entrenador de la Selección Argentina.

En la previa de un día que será recordado por siempre y con un estadio Monumental exultante y repleto, en las redes hay amor, agradecimiento y memes geniales: