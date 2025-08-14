El periodista que sigue la campaña de River en Azz, Renzo Pantich, tuvo un momento de repentización para improvisar sobre la marcha un segmento televisivo muy divertido.

En vez de enojarse o patalear porque un encargado de la seguridad del shopping les pidió que apagaran la cámara porque estaba prohibido grabar en el lugar, decidió convertirlo en un personaje del programa.

“¿River o Boca?” le disparó al empleado, quien reconoció seguir al canal, y obtuvo una respuesta inesperada, que con la repregunta se hizo más divertida.