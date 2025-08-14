Apago la cámara
Desopilante momento en un shopping: "¿Quién es más grande, River o Boca?"
Renzo Pantich estaba saliendo en un móvil del canal de stream Azz cuando un encargado de seguridad del lugar les indicó que no podían seguir grabando, pero antes de cortar la transmisión, el periodista le hizo la pregunta de rigor.
El periodista que sigue la campaña de River en Azz, Renzo Pantich, tuvo un momento de repentización para improvisar sobre la marcha un segmento televisivo muy divertido.
En vez de enojarse o patalear porque un encargado de la seguridad del shopping les pidió que apagaran la cámara porque estaba prohibido grabar en el lugar, decidió convertirlo en un personaje del programa.
“¿River o Boca?” le disparó al empleado, quien reconoció seguir al canal, y obtuvo una respuesta inesperada, que con la repregunta se hizo más divertida.