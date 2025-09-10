Venezuela perdió la chance histórica de clasificar por primera vez a un Repechaje de Eliminatorias mundialistas, al perder 6 a 3 en su país ante Colombia.

Esto lo aprovechó Bolivia, que venció a Brasil y sigue con chances de jugar la Copa del Mundo 2026.

El equipo del DT argentino Fernando Bocha Batista estuvo dos veces arriba en el marcador -1 a 0 y 2 a 1- pero perdió el rumbo y terminó goleado. En tanto, el conjunto de Lorenzo brilló y ratificó su gran momento.

