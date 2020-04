En pleno parate del fútbol por el avance del coronavirus, el capitán de Boca, Carlos Tevez, envió un mensaje de aliento y se ofreció a brindar la ayuda que sea necesaria, pero se despachó con una declaración englobando a todos los futbolistas, que despertó críticas de sus colegas.

“Los futbolistas podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar”, expresó el delantero, por lo que fue cruzado por sus pares del fútbol de Ascenso, donde claramente la realidad económica es muy diferente a la de los jugadores de los equipos grandes de Primera División.

Luis ‘El Pupi’ Salmerón, un referente del Ascenso, lo cruzó a través de las redes sociales y también en una entrevista radial. "Que le avisen a Tevez que en el Ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos", apuntó el delantero de Los Andes en diálogo con La Red.

En la misma línea, Federico Presedo, de Atlanta, cuestionó: "Los sueldos del Ascenso no son lo mismo que lo que seguramente estés ganando vos en Boca, perdón que te hable directamente a vos, pero yo no voy a generalizar porque no se las realidades de todos".

"Entonces, lo que quiero decirte, es que 6 meses o un año sin cobrar para un jugador de Ascenso es igual a alquileres sin pagar, a familias que no van a poder comer, a jugadores que no van a poder viajar para llegar al trabajo, entre millones de cosas más", sentenció Presedo.

Por último, Emiliano Méndez, de Arsenal, liquidó a Tevez. "Escuché que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar, eso es mentira; tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex Presidente de la Nación".