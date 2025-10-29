Lionel Messi apuestas por las SAD, en Argentina con Leones FC, y en Uruguay, en dupla con Luis Suárez con LSM.

El equipo de Lucho y Leo ya debutó con victoria en la Divisional D del fútbol uruguayo, tras derrotar 2 a 0 a Academia en el Parque Palermo en el certamen organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El team, de camiseta verde, causó una pequeña revolución en Uruguay, hasta donde llegó CNN. El notable informe del colega Darío Klein.