El noruego Karsten Warholm, campeón olímpico en los 400 metros con vallas, dejó atónitos a los fanáticos del atletismo al llevar a cabo un entrenamiento poco convencional en su tierra natal.

Demostrando su resistencia y originalidad, el deportista atravesó un lago helado mientras superaba vallas, vistiendo solo pantalones cortos y utilizando unas zapatillas de clavos diseñadas específicamente para este reto.

Cómo fue el desafío que hizo el campeón olímpico Karsten Warholm

Este desafío formó parte de una iniciativa impulsada por la marca Red Bull, que buscaba resaltar la capacidad de adaptación y el enfoque vanguardista del atleta.

El entrenamiento, llevado a cabo en condiciones extremas, retó las habilidades de Warholm en un ambiente inusual. Con temperaturas congelantes y vientos de hasta 54 kilómetros por hora, el atleta noruego enfrentó la prueba junto a su entrenador, Leif Olav Alnes, utilizando un calzado modificado con tacos de 9 milímetros. Este diseño especial le permitió mantener la velocidad y el equilibrio sobre la resbaladiza superficie helada, según detalló un medio español.

Warholm explicó que este tipo de entrenamientos no están pensados para obtener medallas de inmediato, pero sí ayudan a fortalecer la mentalidad necesaria para alcanzar el éxito. “Aunque estas sesiones no me darán una medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Tokio, la actitud y el enfoque lúdico que Leif y yo hemos desarrollado ya nos han otorgado muchos oros y nos seguirán llevando al éxito”, comentó el campeón a Red Bull.

El noruego también manifestó su sorpresa por lo sencillo que fue adaptarse a correr sobre el hielo. “Correr sobre el hielo fue sorprendentemente fácil. Los clavos proporcionaron mucho más agarre del que esperaba, y una vez que me sentí seguro, fue una experiencia de carrera realmente agradable”, afirmó. Estas palabras no solo reflejan su capacidad para adaptarse rápidamente, sino también su disposición para probar métodos de entrenamiento fuera de lo común que desafían los límites tradicionales del deporte.

El entrenamiento sobre el lago congelado no fue solo una actividad física, sino también una manera de mostrar el deporte desde una perspectiva distinta. Warholm enfatizó que estas actividades creativas no solo enriquecen su preparación, sino que también resaltan aspectos singulares de su país natal.

La elección de un lago congelado como escenario para este entrenamiento no fue una decisión azarosa. Noruega, famosa por sus paisajes invernales y su cultura deportiva, brinda un entorno perfecto para este tipo de proyectos. Además, el uso de elementos naturales como el hielo subraya la conexión entre el deporte y el ambiente, algo que tanto Warholm como su equipo valoran profundamente.

El entrenamiento de Karsten Warholm sobre el lago helado es un claro ejemplo de cómo los atletas de élite buscan constantemente nuevas formas de mejorar su rendimiento y mantenerse motivados. Este enfoque innovador no solo refuerza la preparación física, sino que también fomenta una mentalidad abierta y creativa, cualidades fundamentales para competir al más alto nivel.

La colaboración con Red Bull permitió a Warholm y su equipo realizar este proyecto único, que fusiona deporte, naturaleza y tecnología. Las zapatillas de clavos modificadas, creadas específicamente para este reto, son una muestra de cómo la innovación puede abrir nuevas puertas en el entrenamiento deportivo.