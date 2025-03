Monterrey quedó afuera de la Concacaf Champions League ante Vancouver Whitecaps de Canadá y el entrenador argentino Martín Demichelis aseguró que los hinchas lo incomodaron y le faltaron el respeto.

"Entiendo la frustración de los hinchas, pero hoy pasaron una línea y me faltaron al respeto. Me insultaron, me pidieron jugadores y lanzaron cosas, es difícil de manejar. A pesar de ello, les tengo respeto", dijo el DT después de haber igualado 2-2 en México, resultado que lo dejó afuera de la máxima competición continental.

"No estuvimos a la altura de las circunstancias en ninguno de los partidos de la serie. Hoy nos fuimos adelante temprano, pero no pudimos hacer un segundo gol ni asfixiar al rival. Me hago responsable de la situación que atraviesa el equipo", dijo Micho.

Y cuando le preguntaron por su continuidad, contestó: "Yo no decido mi continuidad. Está en manos de la directiva. A pesar de la eliminación, sigo siendo feliz en el Monterrey".



