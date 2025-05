Tras el triunfo de River sobre Boca en el estadio monumental, Rodolfo D'Onofrio fue entrevistado en Olga para hablar de su posible candidatura pero terminó destrozando a Martín Demichelis."Rompió todo", dijo.

Al exentrenador de River, hoy en Rayados de Monterrey, le pidieron una respuesta a esos dichos. "¿Qué escuchaste de River? ¿Lo que dijo el expresidente? ¿Te preocupa lo que dijo?", lo consultaron en rueda de prensa.

Y Micho fue fulminante: “¿Qué te puedo decir de él? Me quedo con el Rodolfo D'Onofrio que me escribió dos mensajes espectaculares dándome la bienvenida al club (diciembre de 2022) y dándome la despedida el día que me fui (julio de 2024). Los tengo en WhatsApp y me los voy a llevar a la tumba. Con eso me quedo”.