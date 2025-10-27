De ser el más pesado en la NBA a un nuevo comienzo: así fue la impactante transformación de Zion Williamson

El jugador de básquet Zion Williamson fue señalado desde sus inicios como una futura superestrella de la NBA, aunque su progreso se vio interrumpido en varias ocasiones por lesiones y complicaciones físicas.

Ahora, con 25 años, afronta su séptima temporada profesional con una imagen completamente renovada y una actitud distinta dentro y fuera de la cancha.

Cómo fue la impresionante transformación de Zion Williamson

Su transformación no fue casual: incorporó rutinas de boxeo, entrenamientos basados en técnicas del fútbol americano y un intenso trabajo de fuerza. Gracias a este enfoque multidisciplinario, logró bajar de 129 a entre 118 y 120 kilos, aumentando su agilidad, potencia y capacidad de recuperación.

El nuevo Zion muestra un físico más equilibrado y una mentalidad centrada en la constancia, buscando dejar atrás los años marcados por la inestabilidad física para finalmente alcanzar el nivel que muchos anticiparon desde su llegada a la liga.

Durante la última temporada, Zion Williamson volvió a demostrar su potencial en el básquet estadounidense: registró un promedio de 22,7 puntos y 5,6 rebotes por encuentro, con un notable 57 % de acierto en tiros de campo. Con un cuerpo renovado y una mentalidad más firme, el ala-pívot de los New Orleans Pelicans se prepara para asumir el rol de figura dominante que muchos anticipaban desde su llegada a la NBA.

Su cambio no se limita a lo físico. En distintas entrevistas, el jugador reconoció que debió aprender a escuchar a su cuerpo y a incorporar hábitos saludables para sostener su rendimiento. "Tuve que madurar, entender que el trabajo fuera de la cancha es tan importante como lo que hago dentro de ella", confesó, reflejando una evolución que trasciende lo deportivo.

Para los Pelicans, Zion representa mucho más que un referente en el marcador: es la esperanza de consolidación en una conferencia Oeste cada vez más competitiva. El equipo confía en que su nueva versión pueda guiar al plantel hacia el protagonismo que aún les resulta esquivo.

La presión es evidente, pero también la motivación. Zion es consciente de que esta temporada puede ser decisiva para reescribir su historia y demostrar que el talento, acompañado de disciplina y madurez, puede finalmente llevarlo al lugar que su potencial siempre prometió.