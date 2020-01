Este lunes, alrededor de las 15 horas, Danielle De Rossi dio una conferencia de prensa en la Bombonera donde explicó los motivos de su fugaz salida de Boca.

"Todos trataron de convencerme de quedarme acá. Les dije el primer día que mi decisión era definitiva", arrancó el italiano, que contó que ya lo había decidido antes de arrancar la pretemporada.

El campeón del mundo en 2006 dio sus motivos y contó que no sólo se va del 'Xeneize', sino que se retira de la actividad. "Necesito volver a mi casa. No solo me despido de un club que me entró en el corazón, sino también del deporte", manifestó.