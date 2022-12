Rodrigo De Paul rompe corazones en el público joven femenino. Principalmente el de Tini Stoessel, pero también el de sus fans.

Como parte de los festejos, el 7 se subió al escenario de la cantante y habló con los fans presentes. Les dijo las razones por las que ama a su pareja.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, dijo el deportista.

Hubo cantos de “dale campeón” y hasta sonó el clásico “muchachos”.