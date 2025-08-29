De Nocioni a Beder: el básquet rendido ante los pibes argentinos por su pase a semis de la Americup
La Selección de básquet, que compite en la Americup con un plantel joven y una nueva generación, dio el golpe ante los NBA de Puerto Rico. Argentina ganó 82-77 con actuaciones individuales notables y un gran trabajo colectivo, y en las redes es todo elogio e ilusión. Jugará semifinales ante la poderosa Canadá.
Argentina dio el golpe ante Puerto Rico, lo venció 82-77 en suplementario y clasificó a las semifinales de la Americup.
Los pibes dirigidos por Pablo Prigioni, muy criticado durante el torneo, mostraron carácter, actuaciones individuales notables -como la de Juan Fernández, Juani Marcos, José Vildoza y Gonzalo Corabalán- y solidez defensiva en momentos clave.
El plantel argentino, con un promedio de 24 años, es el segundo más joven del torneo. Venía de perder mal y con escándalo ante Dominicana, y de ganar con lo justo ante la débil Colombia.
El festejo loco
Lo mejor del juego
Resumen y últimos minutos de un partido dramático
Este sábado desde las 21.10, los pibes chocarán con el mejor equipo del torneo, Canadá, por un lugar en la final pero con el objetivo cumplido de jugar hasta el último día.
Y las redes, rendidas a sus pies: