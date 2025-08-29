Argentina dio el golpe ante Puerto Rico, lo venció 82-77 en suplementario y clasificó a las semifinales de la Americup.

Los pibes dirigidos por Pablo Prigioni, muy criticado durante el torneo, mostraron carácter, actuaciones individuales notables -como la de Juan Fernández, Juani Marcos, José Vildoza y Gonzalo Corabalán- y solidez defensiva en momentos clave.

El plantel argentino, con un promedio de 24 años, es el segundo más joven del torneo. Venía de perder mal y con escándalo ante Dominicana, y de ganar con lo justo ante la débil Colombia.

El festejo loco

Lo mejor del juego

Resumen y últimos minutos de un partido dramático

Este sábado desde las 21.10, los pibes chocarán con el mejor equipo del torneo, Canadá, por un lugar en la final pero con el objetivo cumplido de jugar hasta el último día.

Y las redes, rendidas a sus pies: