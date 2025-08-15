Godoy Cruz estuvo cerca de consumar la hazaña de ganar en Brasil. El equipo mendocino derrotaba a Atlético Mineiro por este golazo de Santino Andino en el primer tiempo; pero la presión del Galo lo llevó a cometer errores y terminó cayendo 2-1 por los tantos de Cuello y Hulk, en su visita Belo Horizonte por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Aunque eso no fue lo peor, sino la represión feroz que debieron sufrir los hinchas tombinos en la tribuna del estadio Arena MRV. En las imágenes se puede ver a policías y agentes de (in)seguridad golpeando con palos y puños a los argentinos.

El saldo, varios heridos y cinco detenidos, cuya razón sería -aseguran en Brasil- por gestos racistas.

Más de la represión

El camarógrafo de ESPN del campo de juego registró la feroz represión

El cónsul argentino en Belo Horizonte, junto a abogados penalistas, intervinieron para liberar a los hinchas -podrían estar hasta 30 días demorados- y facilitar su regreso a nuestro país.

Resumen y goles

Hubo un partido, que al Tomba se le escapó por muy poco.

La revancha, semana próxima en Mendoza. Mismo día y misma hora: jueves a las 19 horas.