De no creer: los videos de la policía y la seguridad golpeando a los hinchas de Godoy Cruz en Brasil
El conjunto mendocino perdió 2-1 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la Copa Sudamericana, tras comenzar en ventaja con un golazo del pibe Santino Andino. Después del partido, los hinchas de Godoy sufrieron la violencia policial con palos y golpes de puño. ¡Basta!
Godoy Cruz estuvo cerca de consumar la hazaña de ganar en Brasil. El equipo mendocino derrotaba a Atlético Mineiro por este golazo de Santino Andino en el primer tiempo; pero la presión del Galo lo llevó a cometer errores y terminó cayendo 2-1 por los tantos de Cuello y Hulk, en su visita Belo Horizonte por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Aunque eso no fue lo peor, sino la represión feroz que debieron sufrir los hinchas tombinos en la tribuna del estadio Arena MRV. En las imágenes se puede ver a policías y agentes de (in)seguridad golpeando con palos y puños a los argentinos.
El saldo, varios heridos y cinco detenidos, cuya razón sería -aseguran en Brasil- por gestos racistas.
Más de la represión
El camarógrafo de ESPN del campo de juego registró la feroz represión
El cónsul argentino en Belo Horizonte, junto a abogados penalistas, intervinieron para liberar a los hinchas -podrían estar hasta 30 días demorados- y facilitar su regreso a nuestro país.
Resumen y goles
Hubo un partido, que al Tomba se le escapó por muy poco.
La revancha, semana próxima en Mendoza. Mismo día y misma hora: jueves a las 19 horas.