De la Cruz le pegó una ubicada tremenda a Santarsiero por hacerse el picante en redes

Genial ubicada de Nicolás De La Cruz al partidario de River, ‘Tano’ Santarsiero. Fue así: el periodista se hizo el picante con el video que subió el uruguayo a redes, donde su hija alentaba a River.

"Raro el video de la nena de Chocolatín, no? Cómo queriéndose ganar a la gente de River. De la mejor manera es no yéndose libre", escribió Santarsiero. Y De La Cruz lo ubicó fuerte: "Hola querido. Soy Nicolás para tu información, NO Chocolatín. Y mucho respeto para querer generar algo con el video de mi hija, somos una familia agradecida y es lo que mi nena expresa es porque así lo siente así. Te mando un abrazo".

El cruce llega en momentos en que De la Cruz evalúa si extender o no su contrato con el Millonario hasta 2024 o 2025. En Nuñez negocian con Liverpool de Uruguay para comprar el 30% del pase restante que pertenece al club uruguayo.

¿Seguirá?