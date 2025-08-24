La jugadora de tenis norteamericana alcanzó la cima del ranking de dobles, conquistó Wimbledon y el Abierto de Australia, y transformó su dura batalla contra la enfermedad en un emblema de coraje y esperanza que trasciende cualquier frontera deportiva.

Corina Morariu representa una de las historias más conmovedoras de valentía y superación en el tenis internacional. Fue número uno en dobles, ganó dos títulos de Grand Slam y, tras superar una leucemia a los 23 años, dejó una marca imborrable que va mucho más allá de sus victorias en el circuito.

Cuál es la historia de Corina Morariu, la tenista que triunfó en la vida

Nacida el 26 de enero de 1978 en Detroit, en el seno de una familia de inmigrantes rumanos, tuvo como mentor a su padre, médico y extenista, quien la acompañó desde sus primeros pasos. Desde niña mostró una disciplina férrea y un amor genuino por el deporte que la hicieron destacar rápidamente frente a otras jugadoras de su edad.

En 1994, con apenas 16 años, debutó como profesional. Primero transitó torneos menores, pero pronto sobresalió por la potencia de su derecha y su instinto en la red, cualidades que la encaminaron hacia el éxito en dobles. Si bien en singles alcanzó un lugar destacado —llegó al puesto 29 del ranking y se coronó campeona en Birmingham en 1998—, su verdadera gloria la obtuvo en el dobles, formando poderosas duplas con figuras como Lindsay Davenport y Monica Seles.

El gran salto lo dio en 1999, cuando junto a Davenport se consagró campeona de Wimbledon en dobles femeninos tras vencer a Mariaan de Swardt y Elena Tatarkova. Ese logro le abrió las puertas de la élite y, un año después, llegó al número uno del mundo. En 2001 volvió a celebrar en un Grand Slam, esta vez en el Abierto de Australia de dobles mixtos con Ellis Ferreira. Además, fue pieza clave de la Copa Federación defendiendo los colores de Estados Unidos.

Pero su carrera sufrió un giro abrupto: en 2001, en pleno apogeo y con solo 23 años, le diagnosticaron leucemia mieloide aguda. El mundo del tenis quedó conmocionado. Morariu confesó tiempo después que recibir la noticia fue “como ver desmoronarse todo lo que había construido en segundos”. La quimioterapia fue un proceso agotador, aunque encontró apoyo incondicional en su familia y en amigas como Davenport, que nunca se apartó de su lado.

Tras más de dos años de tratamientos y recuperación, reapareció en 2003 en el circuito, con un regreso seguido de cerca por la prensa internacional. Entre 2004 y 2006 conquistó seis títulos más en dobles —tres junto a Davenport— y alcanzó la final del Abierto de Australia en 2005. Sin embargo, las secuelas físicas la llevaron a retirarse definitivamente en 2007, tras haber acumulado 13 coronas WTA en dobles, dos Grand Slam y el orgullo de haber sido la número uno.

Su despedida de las canchas abrió una nueva etapa. Convertida en embajadora de la Leukemia & Lymphoma Society, dedicó su vida a generar conciencia, apoyar la investigación y dar aliento a pacientes que atraviesan la misma enfermedad.

En 2009 publicó su autobiografía Living Through the Racket, donde relató cómo el cáncer redefinió su destino y su mirada sobre la vida. Hoy, Corina Morariu sigue siendo un ejemplo dentro y fuera del deporte, recordando que las victorias más importantes no siempre se celebran con un trofeo, sino en la capacidad de renacer y tender la mano a los demás.