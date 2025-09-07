Vélez se coronó campeón de la Supercopa Argentina después de vencer en la final por 2 a 0 a Central Córdoba, gracias al doblete de Jano Gordon.

Después de la derrota, el entrenador Omar De Felippe brindó una conferencia de prensa en la que analizó la actuación de su equipo y habló de la polémica expulsión que sufrió.

“Estoy caliente, me echa el árbitro por haber hecho una corrección a un jugador. Después dicen que nos ayudan… por eso hay que mirar los partidos”, indicó.

"En el fútbol se gana con goles. Y los goles hay que salir a comprarlos, si vos no invertís, es muy complicado. El que no tiene ganas, lo corrés y juega otro", reflexionó el DT en otro tramo de la conferencia.