Vélez se coronó campeón de la Supercopa Argentina después de vencer en la final por 2 a 0 a Central Córdoba, gracias al doblete de Jano Gordon.

X de DAT

Después de la derrota, el entrenador Omar De Felippe brindó una conferencia de prensa en la que analizó la actuación de su equipo y habló de la polémica expulsión que sufrió

“Estoy caliente, me echa el árbitro por haber hecho una corrección a un jugador. Después dicen que nos ayudan… por eso hay que mirar los partidos”, indicó.

"En el fútbol se gana con goles. Y los goles hay que salir a comprarlos, si vos no invertís, es muy complicado. El que no tiene ganas, lo corrés y juega otro", reflexionó el DT en otro tramo de la conferencia.