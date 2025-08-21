Violencia en Independiente - U de Chile
Davoo Xeneize se quebró y cortó abruptamente su streaming: ''Duele mucho lo que pasó''
El joven streamer hincha de Boca decidió dar por finalizada su salida tras comentar los gravísimos hechos de violencia ocurridos en Avellaneda. "No puedo hacer chistes ni hacer reír a la gente después de lo que pasó", se disculpó Davoo y cortó su transmisión.
Davoo Xeneize decidió suspender su streaming tras referirse brevemente a los gravísimos hechos de violencia sucedidos en Avellaneda que suspendieron el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El streamer de Boca se sinceró: “No voy a seguir con el stream porque siento que no corresponde. Duele mucho lo que pasó".
Y adujo: "No puedo hacer chistes o hacer reír a la gente después de lo que pasó”.