Davoo Xeneize decidió suspender su streaming tras referirse brevemente a los gravísimos hechos de violencia sucedidos en Avellaneda que suspendieron el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El streamer de Boca se sinceró: “No voy a seguir con el stream porque siento que no corresponde. Duele mucho lo que pasó".



Y adujo: "No puedo hacer chistes o hacer reír a la gente después de lo que pasó”.