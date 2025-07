Davo Xeneize explotó, como nunca antes contra Juan Román Riquelme y a toda la dirigencia del club luego de la derrota ante Huracán, 1 a 0 por la fecha 3 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

“Este presente de mierda no da para más ¿cuánto más tiene caer Boca? ¿Quién puede defender hoy a la dirigencia de Boca”, disparó el streamer partidario.

Y sobre el cambio de Miguel Merentiel y el escándalo con el DT Russo, opinó: “Es inexplicable. No tiene ningún sentido futbolístico ni táctico. Me rompe las pelotas un cambio así. ¿Por qué no sale Cavani? ¿Es Martín Palermo y no me enteré? ¿Quién es en la historia de Boca? Merentiel es más en la historia de Boca que Cavani”.

El descargo completo

El joven compartió su visceral reacción en su canal.

Arde el mundo Boca.