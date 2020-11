Tras conocerse la noticia de que su padre fue internado en una clínica privada, la hija de Diego se descargó en las redes sociales.

"Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “un periodista” a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella... y ahora??? bueno... no estamos tan locas, no?", escribió en Twitter.

“Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA ...”— Dalma Maradona on Twitter Link Dalma Maradona on Twitter

A Dalma no la calmó ni escuchar en los medios a Leopoldo Luque, el médico de su padre. Y volvió a tuitear: "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él este bien... pero por el bien de todos/as chupasangre que no le pase nada...".

“Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “UN PERIODISTA” a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... Y AHORA??? Bueno... No estamos tan locas,no?”— Dalma Maradona on Twitter Link Dalma Maradona on Twitter

Diego y sus hijas están alejados, más no desde lo afectivos y sentimental. Dalma, Giannina y hasta Claudia, insisten hace años en un punto: el entorno del Diez.