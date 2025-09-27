En el Mundial de Tokio, los representantes del atletismo ya conocen las sumas que recibirán tanto por consagrarse campeones como por establecer un nuevo récord mundial.

A pesar de los anuncios previos de Sebastian Coe sobre un incremento en los premios, World Athletics destinará la misma cifra que en la edición de Budapest hace dos años: 8,49 millones de dólares (equivalentes a 7,22 millones de euros).

Qué premio se recibe por romper un récord en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025

Además de los premios destinados a quienes logren ubicarse entre los ocho primeros puestos, existe un incentivo extra de 100.000 dólares (85.000 euros) para quien establezca un nuevo récord mundial, suma que será abonada por la empresa japonesa TDK.

Como esta plusmarca debe ir acompañada de la medalla dorada —que otorga 70.000 dólares—, el total asciende a 170.000 dólares (145.000 euros) para el atleta que conquiste el título y rompa el récord. Ese es el monto que podría recibir Armand "Mondo" Duplantis si este lunes supera los 6,30 metros en la final de salto con garrocha.

Sin embargo, la cifra real que embolsará será superior gracias a los contratos que mantiene con sus patrocinadores —como Puma, Red Bull u Omega—, los cuales incluyen bonificaciones especiales por cada récord conseguido. Aunque no se difunden los números oficiales, trascendió que la marca alemana de indumentaria deportiva le paga más de 150.000 dólares por cada centímetro agregado a la plusmarca mundial.

En cuanto al resto de los atletas que logren batir un récord en Tokio 2025, también recibirán los mismos 170.000 dólares, aunque probablemente los ingresos adicionales que obtengan por acuerdos privados con sus auspiciantes serán menores a los de Duplantis, considerado hoy el competidor más mediático del atletismo.

Estos son los montos según los resultados obtenidos: