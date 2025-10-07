Son pocos los atletas que alcanzaron el estatus de referentes mundiales. Al pensar en figuras legendarias del deporte, algunos nombres surgen de inmediato, mientras que otros requieren un esfuerzo de memoria para recordarlos.

Lo indiscutible es que todos los protagonistas de esta selección han dejado su huella imborrable, inscribiendo su nombre en la historia con letras doradas.

Qué deportistas son los mejores para su país

España – Rafa Nadal

El manacorí dejó una huella imborrable en la historia del tenis. Con 22 trofeos de Grand Slam, de los cuales 14 los conquistó en Roland Garros, su carácter dentro y fuera de la cancha lo consolidó como un verdadero referente mundial.

Países Bajos – Max Verstappen

A pesar de su corta edad, el piloto neerlandés ya se erigió como la gran figura de la Fórmula 1. Su dominio absoluto y la cantidad de títulos obtenidos lo convierten en el atleta más influyente que ha tenido su país.

Estados Unidos – Michael Jordan

Si bien la nación norteamericana posee múltiples íconos deportivos, tanto femeninos como masculinos, el exastro del baloncesto se lleva el máximo reconocimiento. Con seis anillos de la NBA, es considerado una leyenda incomparable.

Brasil – Pelé

Ganador de tres Copas del Mundo, fue mucho más que un futbolista: su estilo, talento y capacidad para hacer lo imposible en el campo siguen marcando al fútbol global hasta hoy.

Italia – Valentino Rossi

El carismático piloto acumuló nueve títulos en el motociclismo y, gracias a su trayectoria extensa y personalidad magnética, se convirtió en una de las figuras más admiradas del deporte italiano.

Argentina – Lionel Messi

Para muchos, el mejor futbolista que ha existido. Messi alcanzó todos los títulos posibles tanto en clubes como con la selección argentina, convirtiéndose en el máximo símbolo del deporte nacional.

Alemania – Michael Schumacher

Dueño de siete coronas mundiales en la Fórmula 1, su récord sigue vigente. Ningún corredor ha logrado superarlo, aunque Lewis Hamilton logró igualar su marca.

Francia – Zinedine Zidane

Campeón del Mundo y de Europa, su brillante carrera no solo se destacó como jugador, sino también en su faceta de entrenador, donde cosechó más éxitos.

Reino Unido – Lewis Hamilton

El británico es el único que pudo alcanzar la cifra de siete títulos mundiales, compartiendo así el récord con Schumacher. Su trayectoria lo posiciona como una leyenda viviente del automovilismo.

Suecia – Björn Borg

Con 11 Grand Slam conquistados, se convirtió en una referencia obligada para las generaciones que siguieron. Su estilo y logros lo consagraron como el gran mito del tenis sueco.

Rumanía – Nadia Comaneci

Con tan solo 14 años consiguió el primer "10 perfecto" en la historia de la gimnasia. Su hazaña la transformó en una figura eterna para el deporte rumano y mundial.

Suiza – Roger Federer

El elegante jugador de Basilea, con 20 trofeos de Grand Slam, es considerado el embajador por excelencia del deporte suizo. Su clase y técnica lo elevaron a la categoría de leyenda.

Portugal – Cristiano Ronaldo

Reconocido como el máximo ícono deportivo de su país, CR7 acumula récords, distinciones individuales y títulos colectivos que lo mantienen vigente tras una extensa y exitosa carrera.

Australia – Ian Thorpe

Apodado "Thorpedo", dominó las pruebas de 200 y 400 metros libres. Su palmarés incluye cinco oros olímpicos y 11 campeonatos mundiales, lo que lo ubica entre los mejores nadadores de la historia.

China – Yao Ming

Más allá de los resultados deportivos, el gigante chino llevó la NBA a otro nivel en su país y se transformó en un símbolo cultural que acercó a China con el baloncesto internacional.