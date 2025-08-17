Arrancó la competencia en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y el equipo argentino ya sumó sus primeras preseas.

En natación, Agostina Hein se consagró en la prueba de 400 metros libres, imponiéndose con un registro de 4m06s96 y batiendo el récord panamericano junior que ella misma había fijado horas antes en la etapa clasificatoria (4m13s11). Gracias a este triunfo, la representante de Campana aseguró su pasaje a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Quién es Agostina Hein, la nadadora que ganó la primera medalla de oro argentina en los Juegos Panamericanos

Detrás del brillo de la campeona hay un recorrido marcado por esfuerzo y superación. Hincha de River, Agostina cursa el último año del secundario mediante el sistema de educación a distancia del Ejército Argentino, un programa que, gracias a un convenio con el ENARD, también utilizaron referentes como Juan Martín del Potro.

Desde los 9 años realiza terapia psicológica. Tal vez por eso, cuando rememora que antes de los últimos Panamericanos estuvo cerca de “bajarse” tras afrontar “torneos muy difíciles” que la afectaron en lo anímico, sus conquistas actuales cobran un valor especial.

Con solo 16 años, Hein ya había sido la deportista más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un año antes, con 15, logró esa clasificación gracias a la marca B obtenida en el Mundial de Doha. En su historial figuran también una medalla de bronce en el Mundial Junior de Israel 2023 y actuaciones destacadas en los Panamericanos de Santiago 2023, donde fue quinta en 800 y 1500 metros libres y sexta en 400.

En Asunción la exigencia será intensa: participará en ocho pruebas, entre individuales y relevos, hasta el 14 de agosto. El reto es enorme, pero su entrenador confía plenamente en ella: “Es muy competitiva, sobre todo consigo misma, pero siempre con los pies en la tierra”, afirma su entrenadora.

Su ídola es la cordobesa Georgina Bardach, medallista olímpica en Atenas 2004, y su sueño está puesto en Los Ángeles 2028. El reciente oro en Asunción es un nuevo escalón hacia esa meta. Lo cierto es que, con la medalla dorada sobre el pecho, Agostina Hein ya dejó su huella en el deporte argentino. La incógnita que queda es hasta dónde podrá llegar.